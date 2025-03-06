Михаил Дегтярёв: не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что российских спортсменов не стоит называть иноагентами и предателями из-за того, что они выступают в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Поддержим наших атлетов в любой ситуации. На олимпийском собрании я обратился к его участникам с речью, лейтмотивом которой стала мысль, что мы не должны создавать дополнительные препятствия своим же спортсменам.

Век профессионала очень короток, а ситуация в мире сегодня непростая. Это ощущают и Олимпийский комитет России, и федерации по отдельным видам спорта. Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать к турнирам российских спортсменов только в нейтральном статусе и при условии, что они не представляют командные виды спорта. На Олимпийских играх в Париже 2024 года выступили 15 российских спортсменов. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).