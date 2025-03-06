Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем международного турнира «Аэрофлот Опен» с призовым фондом почти 20 млн рублей, который состоялся в Москве.

В заключительном 9-м туре Непомнящий сыграл вничью чёрными фигурами с соотечественником Алексеем Гогановым и завершил турнир с семью очками. За победу Непомнящий получит 4 млн рублей.

Напомним, Ян Непомнящий занимает 10-е место в рейтинге ФИДЕ, он дважды играл в матчах за мировую шахматную корону, уступив в 2021 году норвежцу Магнусу Карлсену и в апреле 2023 года китайцу Дин Лижэню. Международный турнир «Аэрофлот Опен» проводится с 2002 года.