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Гимнаст Маринов пропустит ближайшие этапы Кубка мира из-за травмы плеча

Гимнаст Маринов пропустит ближайшие этапы Кубка мира из-за травмы плеча
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Победитель Игр БРИКС в личном многоборье гимнаст Даниел Маринов не сможет выступить на ближайших этапах Кубка мира по спортивной гимнастике. Об этом рассказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

«Восстанавливающийся после травмы плеча Даниел Маринов не сможет выступить на ближайших этапах Кубка мира, которые пройдут весной. Мы будем на него рассчитывать только в следующем году, а в этом он, возможно, начнёт выступления только в конце сентября на чемпионате России», — приводит слова Алфосова ТАСС.

В октябре 2024 года Маринову была сделана операция. Сейчас он тренируется в составе сборной России на базе «Озеро Круглое».

Напомним, 6 марта Федерация гимнастики России сообщила, что 11 атлетов, выступающих в спортивной гимнастике, получили нейтральный статус. Ближайший этап Кубка мира пройдёт в турецкой Анталье с 20 по 23 марта.

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