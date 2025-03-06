Российские байдарочники и каноисты не примут участия на этапе Кубка мира в Польше

Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова сообщила, что российские байдарочники и каноисты не поедут на майский этап Кубка мира в Польше.

«Ближайшим международным стартом для российских байдарочников и каноистов в этом сезоне станет первый этап Кубка мира в венгерском Сегеде, который пройдёт с 16 по 18 мая. Второй этап спустя неделю будет принимать Польша. Но мы приняли решение, что в Познань мы не поедем, несмотря на то что местный оргкомитет турнира готов нас принять. В этой стране пока не очень хорошо относятся к россиянам, поэтому мы решили не осложнять ситуацию», — приводит слова Исхаковой ТАСС.

Главным турниром года для российских байдарочников и каноистов станет чемпионат мира в Италии.