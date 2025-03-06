«Это будет сложно». Ян Непомнящий — о квалификации на Турнир претендентов

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий поделился мнением о предстоящем отборе на Турнир претендентов.

«Результат в «Аэрофлот Open» повлияет на расклад в ФИДЕ Circuit скорее положительно, но нужно понимать, что для победы нужно набрать очков 100, а тут я набрал 19-20. ФИДЕ Circuit устроен так, что для этого нужно играть в турнирах-круговиках, а у меня в этом году нет приглашений примерно ни в один, поэтому это будет сложно.

Во-первых, эти турниры нужно где-то найти. Во-вторых, нужно, чтобы туда позвали. Все опены, в которых играешь, выиграть непросто, хотя такие прецеденты, наверное, есть. Главные усилия нужно сосредоточить на прямых отборах — это Grand Swiss и Кубок мира, они пройдут в сентябре и ноябре. Наверное, это будут самые важные турниры в году», — приводит слова Непомнящего телеграм-канал «Шахматы +».

Ранее Ян Непомнящий стал победителем международного турнира «Аэрофлот Опен», который состоялся в Москве. В заключительном, 9-м туре Непомнящий сыграл вничью чёрными фигурами с соотечественником Алексеем Гогановым и завершил турнир с семью очками. За победу Непомнящий получит 4 млн рублей.