«Тут на первом месте стоит хайп». Ян Непомнящий — о вызове на матч от Ханса Ниманна

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о предложении американца Ханса Ниманна провести очный матч в блице из 18 партий. В случае поражения Ниманн вызвался заплатить 34-летнему Непомнящему $ 100 тыс.

«Турнир закончится, какое-то время пройдёт, будет время подумать, но в целом, мне кажется, Ханс уже всех вызвал, причём по несколько раз. Я так понимаю, завтра-послезавтра он играет матч с Даней Дубовым. Посмотрим, как встреча пройдёт, а касательно его заманчивых предложений, мне, честно говоря, просто не совсем нравится такой подход.

Может быть, лет 120 назад такие вызовы были в порядке вещей, что я там вызываю, обеспечиваю призовой фонд или что-то такое. Сейчас как будто уже нет. Но, может быть, история движется по спирали.

Дело не в рациональности, мне просто не совсем нравится, что это как-то медийно в каком-то смысле. Можно по-разному, скажем так, сформулировать вызов на матч или предложение сыграть, но мне кажется, тут именно на первом месте стоит хайп. Моё частное мнение», – сказал Непомнящий в видео телеграм-канала ChessMaster.