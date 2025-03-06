Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Тут на первом месте стоит хайп». Ян Непомнящий — о вызове на матч от Ханса Ниманна

«Тут на первом месте стоит хайп». Ян Непомнящий — о вызове на матч от Ханса Ниманна
Аудио-версия:
Комментарии

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о предложении американца Ханса Ниманна провести очный матч в блице из 18 партий. В случае поражения Ниманн вызвался заплатить 34-летнему Непомнящему $ 100 тыс.

«Турнир закончится, какое-то время пройдёт, будет время подумать, но в целом, мне кажется, Ханс уже всех вызвал, причём по несколько раз. Я так понимаю, завтра-послезавтра он играет матч с Даней Дубовым. Посмотрим, как встреча пройдёт, а касательно его заманчивых предложений, мне, честно говоря, просто не совсем нравится такой подход.

Может быть, лет 120 назад такие вызовы были в порядке вещей, что я там вызываю, обеспечиваю призовой фонд или что-то такое. Сейчас как будто уже нет. Но, может быть, история движется по спирали.

Дело не в рациональности, мне просто не совсем нравится, что это как-то медийно в каком-то смысле. Можно по-разному, скажем так, сформулировать вызов на матч или предложение сыграть, но мне кажется, тут именно на первом месте стоит хайп. Моё частное мнение», – сказал Непомнящий в видео телеграм-канала ChessMaster.

Материалы по теме
«Устал от людей, которые трусливо прячутся». Ханс Ниманн вызвал на матч Яна Непомнящего
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android