Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Трёхкратного призёра Олимпиады по греко-римской борьбе Рызу Каяалпа отстранили за допинг

Трёхкратного призёра Олимпиады по греко-римской борьбе Рызу Каяалпа отстранили за допинг
Комментарии

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало трёхкратного призёра Олимпийских игр по греко-римской борьбе из Турции Рызу Каяалпа на четыре года.

Допинг‑проба, которую спортсмен сдал 28 мая 2024 года, дала положительный результат на триметазидин. Все результаты, показанные представителем Турции с 28 мая, аннулированы. Дисквалификация Каяалпа продлится до 30 июня 2028 года.

35-летний Каяалп — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Он также завоевал две бронзовые медали (2012, 2020). Каяалп является пятикратным чемпионом мира, а также 12-кратным чемпионом Европы.

Материалы по теме
Медведева: у художественной гимнастики больше общего с футболом, чем с фигурным катанием
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android