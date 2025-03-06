Трёхкратного призёра Олимпиады по греко-римской борьбе Рызу Каяалпа отстранили за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало трёхкратного призёра Олимпийских игр по греко-римской борьбе из Турции Рызу Каяалпа на четыре года.

Допинг‑проба, которую спортсмен сдал 28 мая 2024 года, дала положительный результат на триметазидин. Все результаты, показанные представителем Турции с 28 мая, аннулированы. Дисквалификация Каяалпа продлится до 30 июня 2028 года.

35-летний Каяалп — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Он также завоевал две бронзовые медали (2012, 2020). Каяалп является пятикратным чемпионом мира, а также 12-кратным чемпионом Европы.