Сборная России по пляжному футболу выиграла второй товарищеский матч с Оманом

Сборная России по пляжному футболу победила во втором товарищеском матче национальную команду Омана. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу российских футболистов. Забитыми голами отметились Земсков, Аркан, Романов (дубль) и Виноградов, ещё один мяч был забит в результате автогола.

Ранее, 3 марта, первая игра между Россией и Оманом завершилась победой российских игроков со счётом 6:5. После окончания второй игры сборная России отправилась в Бушир, где проведёт две игры с командой Ирана 9 и 11 марта.

Напомним, национальная команда России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях по политическим мотивам. Российская команда является трёхкратным чемпионом мира, четырёхкратным обладателем Межконтинентального кубка, пять раз выигрывала Евролигу и дважды — Кубок Европы.

Видео: Главные победы сборной России по пляжному футболу: