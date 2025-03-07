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Дегтярёв — о возможном допуске на ОИ-2026: допуски открываются, точнее, приоткрываются

Дегтярёв — о возможном допуске на ОИ-2026: допуски открываются, точнее, приоткрываются
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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что не теряет надежды на выступление сборной России в полном составе и без нейтрального статуса на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«С Миланом картина очень сложная, год остался. Допуски открываются, точнее, приоткрываются. С биатлоном пока тяжело, с санным спортом тоже. Бобслей и лыжи — всё возможно. Поедут те, кто пробьётся. То, что удастся выступить национальной командой, маловероятно. Хотя надежды не теряем», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

В 2023 году Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать к турнирам российских спортсменов только в нейтральном статусе и не представляющих командные виды спорта. Сейчас к олимпийской квалификации допущены некоторые ски-альпинисты, фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, Италия.

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