Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: расписание дня 7 марта

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Сегодня, 7 марта, в Апелдорне (Нидерланды) продолжится чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Расписание на 7 марта (время соревнований — московское):

Утренняя программа:

12:15. 800 м, женщины, мужчины. Предварительные забеги;

13:00. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация;

13:55. 400 м, женщины, мужчины. Предварительные забеги;

14.58. Толкание ядра, мужчины. Семиборье;

15:40. Тройной прыжок, мужчины. Квалификация;

15.45. Бег с барьерами 60 м, женщины, мужчины. Полуфиналы.

Вечерняя программа:

20:50. Тройной прыжок, женщины. Финал;

21:00. Прыжки в высоту, мужчины. Семиборье;

21:05. Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация;

21:58. Бег 400 м, женщины, мужчины. Полуфиналы;

22:34. Прыжки в длину, мужчины. Финал;

23:00. Бег 1500 м, женщины. Финал;

23:15. Бег 1500 м, мужчины. Финал;

23:43. Бег 60 м с барьерами, женщины, мужчины. Финалы.