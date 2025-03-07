Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: расписание дня 7 марта

Сегодня, 7 марта, в Апелдорне (Нидерланды) продолжится чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня.
Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Расписание на 7 марта (время соревнований — московское):
Утренняя программа:
12:15. 800 м, женщины, мужчины. Предварительные забеги;
13:00. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация;
13:55. 400 м, женщины, мужчины. Предварительные забеги;
14.58. Толкание ядра, мужчины. Семиборье;
15:40. Тройной прыжок, мужчины. Квалификация;
15.45. Бег с барьерами 60 м, женщины, мужчины. Полуфиналы.
Вечерняя программа:
20:50. Тройной прыжок, женщины. Финал;
21:00. Прыжки в высоту, мужчины. Семиборье;
21:05. Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация;
21:58. Бег 400 м, женщины, мужчины. Полуфиналы;
22:34. Прыжки в длину, мужчины. Финал;
23:00. Бег 1500 м, женщины. Финал;
23:15. Бег 1500 м, мужчины. Финал;
23:43. Бег 60 м с барьерами, женщины, мужчины. Финалы.