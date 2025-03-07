FIG обновила список нейтральных спортсменов из России, включив Мельникову и Маринова
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Международная федерация гимнастики (FIG) обновила список спортсменов, которые получили нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации на своём сайте.
FIG выдала нейтральный статус 12 российским спортсменам, в числе которых олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, а также Даниел Маринов, Мария Агафонова, Алёна Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Ксения Зеляева, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика.
В обновлённом списке FIG представлены фамилии всех российских атлетов.
С 1 января 2024 года FIG разрешила российским гимнастам выступать под эгидой организации в нейтральном статусе.
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