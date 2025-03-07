Алексей Филиппов прокомментировал итоги спринтерских гонок на ЧМ-2025 по ски-альпинизму

Старший тренер сборной России по ски-альпинизму Алексей Филиппов поделился мнением об итогах спринтерских гонок на чемпионате мира 2025 года в Моржене (Швейцария).

«На спринт были заявлены все семеро наших спортсменов, приехавших в Швейцарию. Всего же на основной старт сезона в квалификации вышли 91 мужчина и 70 женщин. У девушек квалификацию удалось пройти Зинченко, но в четвертьфинале Дарья стала пятой и закончила соревнования.

Надо сказать, что она только третий год в ски-альпинизме, но в прошлом году уже выиграла Спартакиаду сильнейших. Хотя до этого серьёзного опыта участия в крупных стартах даже в юношеском или юниорском возрасте у неё почти не было. Ирине Рачинской полностью реализовать свой потенциал в спринте помешала полученная несколько дней назад небольшая травма связок. Это мешало, например, на последней части дистанции — спуске по трассе с элементами ски-кросса», — приводит слова Филиппова пресс-служба ОКР.

Чемпионат мира по ски-альпинизму 2025 года проходит с 1 по 10 марта в Моржене, Швейцария.