Алексей Филиппов рассказал о падении Никиты Филиппова на ЧМ-2025 по ски-альпинизму

Старший тренер сборной России по ски-альпинизму Алексей Филиппов поделился мнением о падении Никиты Филиппова в четвертьфинале спринтерской гонки на чемпионате мира 2025 года в Моржене (Швейцария).

— Что случилось с лидером сборной Никитой Филипповым в четвертьфинале, где он был вторым ко второй транзитной зоне?

— У Никиты на финишном спуске возникла техническая проблема с креплениями лыж, что привело к падению. Пока пытаемся понять, что случилось, изучаем вопрос, предварительно может иметь место заводской брак лыж. Но очень радует, что обошлось без травм, — приводит слова Филиппова пресс-служба ОКР.

По итогам стартов в Моржене лучший результат из российских спортсменов показали Дарья Зинченко и Никита Филиппов. Оказаться выше Филиппову помешало падение, которое произошло по техническим причинам.

Чемпионат мира по ски-альпинизму 2025 года проходит с 1 по 10 марта в Моржене, Швейцария.