Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алексей Филиппов рассказал о падении Никиты Филиппова на ЧМ-2025 по ски-альпинизму

Алексей Филиппов рассказал о падении Никиты Филиппова на ЧМ-2025 по ски-альпинизму
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по ски-альпинизму Алексей Филиппов поделился мнением о падении Никиты Филиппова в четвертьфинале спринтерской гонки на чемпионате мира 2025 года в Моржене (Швейцария).

— Что случилось с лидером сборной Никитой Филипповым в четвертьфинале, где он был вторым ко второй транзитной зоне?
— У Никиты на финишном спуске возникла техническая проблема с креплениями лыж, что привело к падению. Пока пытаемся понять, что случилось, изучаем вопрос, предварительно может иметь место заводской брак лыж. Но очень радует, что обошлось без травм, — приводит слова Филиппова пресс-служба ОКР.

По итогам стартов в Моржене лучший результат из российских спортсменов показали Дарья Зинченко и Никита Филиппов. Оказаться выше Филиппову помешало падение, которое произошло по техническим причинам.

Чемпионат мира по ски-альпинизму 2025 года проходит с 1 по 10 марта в Моржене, Швейцария.

Материалы по теме
Алексей Филиппов прокомментировал итоги спринтерских гонок на ЧМ-2025 по ски-альпинизму
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android