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Шаронова завораживала высотой полёта, Сазонова ловила мяч головой. Лучшие фото

Шаронова завораживала высотой полёта, Сазонова ловила мяч головой. Лучшие фото
Екатерина Сазонова и Владислава Шаронова
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В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялся международный турнир по художественной гимнастике «Гран-при. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой».

Помимо россиянок, в соревнованиях приняли участие гимнастки из Армении, Израиля, Таиланда, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Турции и других стран. Как и на прошедшем ранее чемпионате России, в центре была 17-летняя Мария Борисова. Спортсменка победила в многоборье по программе сениорок, а в финальный день турнира выиграла четыре золотые медали во всех финалах отдельных видов.

Лучшие фото с Гран-при Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

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