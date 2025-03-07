Шаронова завораживала высотой полёта, Сазонова ловила мяч головой. Лучшие фото
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В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялся международный турнир по художественной гимнастике «Гран-при. Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой».
Помимо россиянок, в соревнованиях приняли участие гимнастки из Армении, Израиля, Таиланда, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Турции и других стран. Как и на прошедшем ранее чемпионате России, в центре была 17-летняя Мария Борисова. Спортсменка победила в многоборье по программе сениорок, а в финальный день турнира выиграла четыре золотые медали во всех финалах отдельных видов.
Лучшие фото с Гран-при Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.
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