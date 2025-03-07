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Бегун Масютенко побил рекорд России в лёгкой атлетике, который держался 27 лет

Бегун Масютенко побил рекорд России в лёгкой атлетике, который держался 27 лет
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26-летний бегун Александр Масютенко одержал победу в финале серии «Снежная королева» на дистанции 400 м в помещении с результатом 45,72 секунды, побив национальный рекорд, который держался на протяжении 27 лет.

Предыдущее достижение было установлено 1 марта 1998 года и принадлежало Руслану Мащенко (45,90).

«Приятно, что в последние 10 лет, несмотря на отстранение от международных соревнований, наши ребята бьют рекорды – и в юношах, и в юниорах. Этот рекорд давнишний, ему уже 27 лет. Я его поставил на чемпионате Европы в Валенсии. Очень много ребят с тех пор пытались его побить. В этом сезоне Александр Масютенко несколько раз был близок, так что было в каком-то смысле ожидаемо, что рекорд падёт в этом году», — приводит слова главного тренера сборной России Руслана Мащенко пресс-служба ОКР.

Серебро завоевал Данил Вешняков с результатом 46,73 секунды. Тройку лидеров замкнул Фёдор Иванов (46,77).

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