Okko покажет «Тур де Франс» и другие топ-события велоспорта

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет ключевые турниры по велоспорту. Сервис приобрёл права на трансляцию гранд-туров, в том числе «Тур де Франс» и «Вуэльты».

В рамках соглашения сроком на шесть лет Okko будет показывать до 20 престижных велотурниров в год. Среди них «Париж — Рубэ», «Льеж —Бастонь — Льеж», входящие в серию Мирового тура UCI «Париж — Ницца» и «Критериум Дофине», а также «Тур Германии», «Париж — Тур» и классические однодневные гонки.

Премьера велоспорта на сервисе состоится 9 марта вместе со стартом многодневки «Париж — Ницца». Все восемь этапов турнира будут доступны зрителям как в прямой трансляции, так и в записи в высоком качестве и с функцией переключения дорожки комментариев. Помимо трансляций, пользователей ждёт дополнительный контент, посвящённый велоспорту.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Okko приобрёл права на показ лучших событий из мира велоспорта, стремясь предложить ценителям шоссейных гонок уникальную возможность следить за любимым видом спорта со всеми технологическими преимуществами, такими как высокое качество, выбор аудиодорожки и навигация по трансляции. Так «Тур де Франс» и другие знаковые велогонки ещё никто не показывал в России!».