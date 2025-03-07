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Состоялась жеребьёвка «Финалов четырёх» Кубка России — 2024/2025 по гандболу

Состоялась жеребьёвка «Финалов четырёх» Кубка России — 2024/2025 по гандболу
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Сегодня, 7 марта, состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка России — 2024/2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами у мужчин и женщин.

Гандбол. «Финал четырёх» Кубка России — 2024/2025.

Мужчины:

  • ЦСКА (Москва) — СКИФ (Краснодар);
  • «Чеховские медведи» (Чехов) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Женщины:

  • «Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — «Лада» (Тольятти);
  • «Черноморочка» (Новороссийск) — «Астраханочка» (Астрахань).

Мужской «Финал четырёх» Кубка России пройдёт с 4 по 5 апреля, впервые его примет Санкт-Петербург, женский — с 19 по 20 апреля в Астрахани.

Напомним, в прошлом сезоне турнир впервые выиграл ЦСКА, победив в финале «Пермских медведей» на их площадке — 34:32.

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