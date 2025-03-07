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Российский юниор пройдёт просмотр в клубе чемпионата Франции по регби

Российский юниор пройдёт просмотр в клубе чемпионата Франции по регби
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Россиянин Владимир Палферов проведёт неделю на просмотре в клубе Топ-14 «Байонна». Об этом сообщил агент Кирилл Кулемин. Палферову 16 лет, он является воспитанником московского клуба «Слава» и уже обладает неплохими данными для игрока второй линии схватки: рост 203 см и вес 117 кг.

Регбийный клуб «Слава» в своих соцсетях сообщил, что поездка на просмотр состоялась при личной поддержке вице-президента ФРР Кирилла Яшенкова.

«Мы прекрасно понимаем, на сколько важно инвестировать средства в подобные проекты. При первой возможности мы стараемся предоставлять нашим молодым и талантливым ребятам возможность расти, развиваться, прогрессировать, если речь идёт, в частности, о французских клубах. Тем более, что у нас есть перед глазами прекрасные примеры, когда наши ребята уезжают во Францию и там уверенно чувствуют себя в местных клубах. Мы думаем о будущем российского регби, о сборной России, которая в последствии сможет получить в свои ряды квалифицированных игроков», — заявил Яшенков.

В структурах клубов Топ-14 и Про Д2 выступают так же россияне Георгий Балакарев («Ангулем», Про Д2), Дмитрий Дронов и Алексей Коннов (оба «Кастр», Топ-14).

Агент Палферова Кирилл Кулемин в прошлом игрок сборной России по регби и всю профессиональную карьеру выступал в клубах чемпионата Франции, а так же в английском Премьершипе во второй линии схватки. После получения лицензий, позваляющих работать в Премьершипе и Топ-14 уже поспособствовал просмотру и дальнейшему подписанию контрактов с игроками схватки из России.

После 18 туров чемпионата Франции по регби «Байонна» занимает четвёртое место. На пятой строчке расположился «Кастр»

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