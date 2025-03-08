Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 7 марта

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7 марта в Апелдорне (Нидерланды) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Результаты на 7 марта:

Тройной прыжок, женщины

Ана Пелетейро-Компаоре (Испания) Дьяна Ана Мария Йон (Румыния) Сенни Салминен (Финляндия)

Прыжки в длину, мужчины. Финал

Божидар Сарабоюков (Болгария) Маттия Фурлани (Италия) Лестер Лэскай (Испания)

Бег 1500 м, женщины. Финал

Агата Гийемо (Франция) Саломе Афонсу (Португалия) Реве Уолкотт-Нолан (Великобритания)

Бег 1500 м, мужчины. Финал

Якоб Ингебригтсен (Норвегия) Азеддин Хабз (Франция) Исаак Надер (Португалия)

Бег 60 м с барьерами, женщины, мужчины. Финалы