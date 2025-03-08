Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 7 марта
7 марта в Апелдорне (Нидерланды) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.
Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Результаты на 7 марта:
Тройной прыжок, женщины
- Ана Пелетейро-Компаоре (Испания)
- Дьяна Ана Мария Йон (Румыния)
- Сенни Салминен (Финляндия)
Прыжки в длину, мужчины. Финал
- Божидар Сарабоюков (Болгария)
- Маттия Фурлани (Италия)
- Лестер Лэскай (Испания)
Бег 1500 м, женщины. Финал
- Агата Гийемо (Франция)
- Саломе Афонсу (Португалия)
- Реве Уолкотт-Нолан (Великобритания)
Бег 1500 м, мужчины. Финал
- Якоб Ингебригтсен (Норвегия)
- Азеддин Хабз (Франция)
- Исаак Надер (Португалия)
Бег 60 м с барьерами, женщины, мужчины. Финалы
- Дитаджи Камбунджи (Швейцария)
- Надин Виссер (Нидерланды)
- Пиа Скшишовска (Польша)
Материалы по теме
Комментарии