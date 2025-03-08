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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 7 марта

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 7 марта
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7 марта в Апелдорне (Нидерланды) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Результаты на 7 марта:

Тройной прыжок, женщины

  1. Ана Пелетейро-Компаоре (Испания)
  2. Дьяна Ана Мария Йон (Румыния)
  3. Сенни Салминен (Финляндия)

Прыжки в длину, мужчины. Финал

  1. Божидар Сарабоюков (Болгария)
  2. Маттия Фурлани (Италия)
  3. Лестер Лэскай (Испания)

Бег 1500 м, женщины. Финал

  1. Агата Гийемо (Франция)
  2. Саломе Афонсу (Португалия)
  3. Реве Уолкотт-Нолан (Великобритания)

Бег 1500 м, мужчины. Финал

  1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)
  2. Азеддин Хабз (Франция)
  3. Исаак Надер (Португалия)

Бег 60 м с барьерами, женщины, мужчины. Финалы

  1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария)
  2. Надин Виссер (Нидерланды)
  3. Пиа Скшишовска (Польша)
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