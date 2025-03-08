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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: медальный зачёт по итогам 7 марта

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: медальный зачёт по итогам 7 марта
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В Апелдорне (Нидерланды) с 6 по 9 марта проводится чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении.

По итогам двух соревновательных дней в медальном зачёте чемпионата Европы лидирует сборная Франции, в её активе одна золотая, две серебряных и одна бронзовая награды. Вторую строчку занимает команда Нидерландов, которая завоевала одну золотую и одну серебряную медаль. Третье место делят между собой Испания и Польша, в копилке которых по одной золотой и бронзовой награде.

Фото: European Athletics

Спортсмены из Российской Федерации не допущены на ЧЕ по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении по политическим мотивам.

Видео: Отношения России и МОК

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