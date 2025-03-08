Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: расписание дня 8 марта

Сегодня, 8 марта, в Апелдорне (Нидерланды) продолжится чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Расписание на 8 марта (время соревнований — московское):