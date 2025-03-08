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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: расписание дня 8 марта

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: расписание дня 8 марта
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Сегодня, 8 марта, в Апелдорне (Нидерланды) продолжится чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Расписание на 8 марта (время соревнований — московское):

  • 12:00 — Семиборье. 60 м с барьерами;
  • 13:00 — Семиборье. Прыжки с шестом;
  • 20:40 — Мужчины. Тройной прыжок. Финал;
  • 21:35 — Женщины. Прыжки с шестом. Финал;
  • 22:09 — Мужчины. Прыжки в высоту;
  • 22:29 — Женщины. Прыжки в длину;
  • 22:45 — Семиборье, 1000 м;
  • 23:10 — Мужчины. 400 м. Финал;
  • 23:35 — Семиборье. Итоговое положение;
  • 23:40 — Мужчины. 60 м. Финал;
  • 23:50 — Женщины. 100 м. Финал;
Календарь ЧЕ-2025 в помещении
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