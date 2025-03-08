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49-летняя Чусовитина выиграла опорный прыжок на этапе Кубка мира в Баку

49-летняя Чусовитина выиграла опорный прыжок на этапе Кубка мира в Баку
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Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, 49-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина стала победительницей соревнований в опорном прыжке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Баку. Она получила от судей 13,516 балла.

Чусовитина исполнила прыжок Цукахара в полтора оборота. Это один из самых надёжных её прыжков за последние годы.

Второй стала словенская гимнастка Тея Белак с результатом 13,366. Тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Словении Тьяса Кисселеф (13,283).

Спортивная гимнастика. Кубок мира. Баку. Опорный прыжок. Женщины:

  1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) — 13,516 балла.
  2. Тея Белак (Словения) — 13,366.
  3. Тьяса Кисселеф (Словения) — 13,283.
  4. Грета Майер (Венгрия) — 13,266.
  5. Саманта Протистха (Индия) — 12,766.

Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира. За свою карьеру спортсменка представляла СССР, Германию. В октябре прошлого года она заявила, что попробует отобраться на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе. Они могут стать для неё девятыми в карьере (абсолютный рекорд).

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