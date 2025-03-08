Кандидат в президенты МОК Ватанабэ 10 марта приедет в Москву с рабочим визитом

Президент Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ 10 марта прибудет с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба FIG.

По информации источника, в ходе визита в Москву Ватанабэ примет участие в пресс-конференции, которая пройдёт в Центре художественной гимнастике в Новогорске. Это первый визит в Россию представителя Международной федерации по олимпийскому виду спорта с февраля 2022 года.

Напомним, Ватанабэ также является кандидатом на должность главы Международного олимпийского комитета. Выборы нового президента организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года в Афинах (Греция).