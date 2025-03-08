«Чеховские медведи» дома обыграли «Пермских медведей» во втором матче 1/4 финала SEHA-лиги
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Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал непростую домашнюю победу над командой «Пермские медведи» в рамках второго четвертьфинального матча плей-офф дивизиона «Восток» SEHA – Gazprom League сезона-2024/2025. Встреча прошла в ДС «Олимпийский им. В.С. Максимова» в Чехове и завершилась со счётом 29:28 в пользу хозяев.
Гандбол. Мужчины. SEHA — Gazprom League, дивизион «Восток», четвертьфинал (второй матч):
- «Чеховские медведи» (Московская область) — «Пермские медведи» (Пермь) — 29:28.
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