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«Без их красоты спорт был бы скучным». Министр спорта Дегтярёв поздравил женщин с 8 Марта

«Без их красоты спорт был бы скучным». Министр спорта Дегтярёв поздравил женщин с 8 Марта
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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв поздравил женщин с праздником 8 Марта.

«От всего сердца поздравляю всех наших дорогих и любимых женщин с Международным женским днём! Сегодня в России в спортивной отрасли работают 193 тысячи женщин, а в общей сложности занимается спортом более 33 миллионов женщин.

Без женщин, без их красоты и природной гармонии спорт был скучным и безжизненным, попросту невозможным. Каждая по-своему вдохновляет и привносит в наше общее дело изюминку, особый женский взгляд.

Поэтому праздник 8 Марта – это прекрасный повод сказать слова благодарности за ваш труд, энергию и преданность делу. Желаю каждой из вас счастья и радости, пусть этот день будет наполнен комплиментами и добрыми, приятными эмоциями!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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