Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 8 марта

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8 марта в Апелдорне (Нидерланды) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Результаты 8 марта

Семиборье. 60 м с барьерами;

1. Симон Эхаммер (Швейцария)

2. Вилем Страский (Чехия)

3. Тилль Штайнфорт (Германия)

Семиборье. Прыжки с шестом;

Йоханнес Эрм (Эстония) Симон Эхаммер (Швейцария) Сандер Скотхейм (Норвегия)

Мужчины. Тройной прыжок. Финал;

Энди Диас Эрнандес (Италия) Макс Хесс (Германия) Андреа Даллавалле (Италия)

Женщины. Прыжки с шестом. Финал;

Ангелика Мозер (Швейцария) Тина Шутей (Словения) Мари-Жюли Боннен (Франция)

Мужчины. Прыжки в высоту;

Олег Дорощук (Украина) Ян Штефела (Чехия) Маттео Сьоли (Италия)

Женщины. Прыжки в длину;

Ларисса Япикино (Италия) Анник Келин (Швейцария) Малайка Михамбо (Германия)

Семиборье, 1000 м;

Сандер Скотхейм (Норвегия) Йоханнес Эрм (Эстония) Вилем Страский (Чехия)

Мужчины. 400 м. Финал;

Аттила Мольнар (Венгрия) Макс Швед (Польша) Жими Судриль (Франция)

Семиборье. Итоговое положение;

Сандер Скотхейм (Норвегия) Симон Эхаммер (Швейцария) Тилль Штайнфорт (Германия)

Мужчины. 60 м. Финал;

Джеремия Азу (Великобритания) Хенрик Ларссон (Швеция) Эндрю Робертсон (Великобритания)

Женщины. 100 м. Финал;