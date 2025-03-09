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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 8 марта

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 8 марта
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8 марта в Апелдорне (Нидерланды) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Результаты 8 марта

Семиборье. 60 м с барьерами;

1. Симон Эхаммер (Швейцария)

2. Вилем Страский (Чехия)

3. Тилль Штайнфорт (Германия)

Семиборье. Прыжки с шестом;

  1. Йоханнес Эрм (Эстония)
  2. Симон Эхаммер (Швейцария)
  3. Сандер Скотхейм (Норвегия)

Мужчины. Тройной прыжок. Финал;

  1. Энди Диас Эрнандес (Италия)
  2. Макс Хесс (Германия)
  3. Андреа Даллавалле (Италия)

Женщины. Прыжки с шестом. Финал;

  1. Ангелика Мозер (Швейцария)
  2. Тина Шутей (Словения)
  3. Мари-Жюли Боннен (Франция)

Мужчины. Прыжки в высоту;

  1. Олег Дорощук (Украина)
  2. Ян Штефела (Чехия)
  3. Маттео Сьоли (Италия)

Женщины. Прыжки в длину;

  1. Ларисса Япикино (Италия)
  2. Анник Келин (Швейцария)
  3. Малайка Михамбо (Германия)

Семиборье, 1000 м;

  1. Сандер Скотхейм (Норвегия)
  2. Йоханнес Эрм (Эстония)
  3. Вилем Страский (Чехия)

Мужчины. 400 м. Финал;

  1. Аттила Мольнар (Венгрия)
  2. Макс Швед (Польша)
  3. Жими Судриль (Франция)

Семиборье. Итоговое положение;

  1. Сандер Скотхейм (Норвегия)
  2. Симон Эхаммер (Швейцария)
  3. Тилль Штайнфорт (Германия)

Мужчины. 60 м. Финал;

  1. Джеремия Азу (Великобритания)
  2. Хенрик Ларссон (Швеция)
  3. Эндрю Робертсон (Великобритания)

Женщины. 100 м. Финал;

  1. Лике Клавер (Нидерланды)
  2. Хенриетта Егер (Норвегия)
  3. Паула Севилья (Испания)
Календарь ЧЕ-2025 по лёгкой атлетике
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