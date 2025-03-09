Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 8 марта

8 марта в Апелдорне (Нидерланды) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Результаты 8 марта
Семиборье. 60 м с барьерами;
1. Симон Эхаммер (Швейцария)
2. Вилем Страский (Чехия)
3. Тилль Штайнфорт (Германия)
Семиборье. Прыжки с шестом;
- Йоханнес Эрм (Эстония)
- Симон Эхаммер (Швейцария)
- Сандер Скотхейм (Норвегия)
Мужчины. Тройной прыжок. Финал;
- Энди Диас Эрнандес (Италия)
- Макс Хесс (Германия)
- Андреа Даллавалле (Италия)
Женщины. Прыжки с шестом. Финал;
- Ангелика Мозер (Швейцария)
- Тина Шутей (Словения)
- Мари-Жюли Боннен (Франция)
Мужчины. Прыжки в высоту;
- Олег Дорощук (Украина)
- Ян Штефела (Чехия)
- Маттео Сьоли (Италия)
Женщины. Прыжки в длину;
- Ларисса Япикино (Италия)
- Анник Келин (Швейцария)
- Малайка Михамбо (Германия)
Семиборье, 1000 м;
- Сандер Скотхейм (Норвегия)
- Йоханнес Эрм (Эстония)
- Вилем Страский (Чехия)
Мужчины. 400 м. Финал;
- Аттила Мольнар (Венгрия)
- Макс Швед (Польша)
- Жими Судриль (Франция)
Семиборье. Итоговое положение;
- Сандер Скотхейм (Норвегия)
- Симон Эхаммер (Швейцария)
- Тилль Штайнфорт (Германия)
Мужчины. 60 м. Финал;
- Джеремия Азу (Великобритания)
- Хенрик Ларссон (Швеция)
- Эндрю Робертсон (Великобритания)
Женщины. 100 м. Финал;
- Лике Клавер (Нидерланды)
- Хенриетта Егер (Норвегия)
- Паула Севилья (Испания)