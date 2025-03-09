Бах призвал федерации зимних видов спорта рассмотреть вопрос допуска россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал федерации зимних видов спорта проработать вариант с допуском российских спортсменов к соревнованиям.

«Миссия олимпийского движения заключается в объединении. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить особо тщательно», — приводит слова Баха Associated Press.

Напомним, осенью 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов новых регионов.

Томас Бах покинет свой пост после 23 июня, когда полномочия будут переданы новому главе МОК. Выборы нового президента организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года в Афинах. Бах занимал этот пост с 2013 года.