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«Такие рождаются раз в сто лет». Садулаев — о Бувайсаре Сайтиеве

«Такие рождаются раз в сто лет». Садулаев — о Бувайсаре Сайтиеве
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Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вспомнил, каким был при жизни трёхкратный победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев, скончавшийся 2 марта.

«Бусик был для меня примером. Не только для меня… У нас есть поговорка: после коня остается седло, а после мужчины остается имя. Такие люди рождаются раз в сто лет.

Он был примером для тысяч детишек, в том числе для меня. Я хотел бороться, разговаривать, как он. Такого эрудированного, мудрого спортсмена редко встретишь. Это потеря для всей нашей страны и всего мирового спортивного сообщества.

Приятно было его слушать. Он давал мудрые советы. Помню, как переживал и поддерживал нас, в том числе меня лично, когда нас не пустили на Олимпиаду в Париж. Он давал нам советы. Он никого не разделял на национальности, по вероисповеданию. Бувайсар — легенда», — сказал Садулаев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Бувайсар Сайтиев – трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратный чемпион России. На момент смерти ему было 49 лет.

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