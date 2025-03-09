Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Капитан сборной Франции по регби выбыл до конца сезона из-за травмы

Капитан сборной Франции по регби выбыл до конца сезона из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной Франции по регби Антуан Дюпон пропустит остаток сезона из-за травмы. Как сообщает корреспондент Planet Rugby Джеймс Уайл, у Дюпона диагностирован разрыв крестообразных связок.

28-летний регбист получил травму на 29-й минуте матча 4-го тура Кубка шести наций со сборной Ирландии (42:27) после того, как второлинеец Тайг Бирн упал на его ногу, вызвав неестественное сгибание. В итоге француз покинул поле с помощью медиков.

Сообщается, что Дюпон пропустит не только остаток нынешнего сезона, но и может не успеть восстановиться к началу следующего.

После победы над Ирландией сборная Франции вышла на первое место в турнирной таблице Кубка шести наций перед заключительным раундом.

Материалы по теме
Российский юниор пройдёт просмотр в клубе чемпионата Франции по регби

Президента Франции освистали на открытии Кубка мира по регби:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android