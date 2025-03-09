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Капитан сборной Франции по регби выбыл до конца сезона из-за травмы

Капитан сборной Франции по регби Антуан Дюпон пропустит остаток сезона из-за травмы. Как сообщает корреспондент Planet Rugby Джеймс Уайл, у Дюпона диагностирован разрыв крестообразных связок.

28-летний регбист получил травму на 29-й минуте матча 4-го тура Кубка шести наций со сборной Ирландии (42:27) после того, как второлинеец Тайг Бирн упал на его ногу, вызвав неестественное сгибание. В итоге француз покинул поле с помощью медиков.

Сообщается, что Дюпон пропустит не только остаток нынешнего сезона, но и может не успеть восстановиться к началу следующего.

После победы над Ирландией сборная Франции вышла на первое место в турнирной таблице Кубка шести наций перед заключительным раундом.

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