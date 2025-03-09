Нил Робертсон стал победителем турнира World Grand Prix — 2025 в Гонконге

Чемпион мира 2010 года по снукеру австралиец Нил Робертсон обыграл англичанина Стюарта Бинэма со счётом 10:0 в финальном матче турнира World Grand Prix — 2025, который проходил с 4 по 9 марта в Гонконге.

В решающем матче за титул австралийский снукерист записал в свой актив один сенчури и шесть «полтинников».

За победу на турнире Нил получит £ 180 тыс., благодаря чему поднимется на 11-е место в рейтинге. Это 25-й рейтинговый титул Робертсона в карьере, а прошедший финал World Grand Prix стал 38-м рейтинговым в карьере австралийца.

Предыдущим чемпионом соревнований являлся легендарный англичанин Ронни О'Салливан. В прошлогоднем финале он оказался сильнее соотечественника Джадда Трампа со счётом 10:7.