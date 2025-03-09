Футболистки пляжного «Кристалла» стали обладательницами Кубка России — 2025

Сегодня, 9 марта, состоялся финальный матч Кубка России — 2025 по пляжному футболу среди женщин. Победительницами стали спортсменки из клуба «Кристалл» (Санкт-Петербург). В борьбе за титул они обыграли сборную Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти представительницы «Кристалла» оказались сильнее соперниц — 3:2.

«Кристалл» стал трёхкратным обладателем Кубка России. В матче за третье место встретились «Звезда» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Санкт-Петербург). Встреча за бронзовые медали завершилась с разгромным счётом 6:0 в пользу «Звезды».

Напомним, матчи за медали Кубка России прошли в Архангельске с 5 по 9 марта в Центре пляжных видов спорта.