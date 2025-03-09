Футболистки пляжного «Кристалла» стали обладательницами Кубка России — 2025
Поделиться
Сегодня, 9 марта, состоялся финальный матч Кубка России — 2025 по пляжному футболу среди женщин. Победительницами стали спортсменки из клуба «Кристалл» (Санкт-Петербург). В борьбе за титул они обыграли сборную Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти представительницы «Кристалла» оказались сильнее соперниц — 3:2.
«Кристалл» стал трёхкратным обладателем Кубка России. В матче за третье место встретились «Звезда» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Санкт-Петербург). Встреча за бронзовые медали завершилась с разгромным счётом 6:0 в пользу «Звезды».
Напомним, матчи за медали Кубка России прошли в Архангельске с 5 по 9 марта в Центре пляжных видов спорта.
Комментарии
- 9 марта 2025
-
17:50
-
16:21
-
14:44
-
12:42
-
09:47
-
09:34
-
01:58
- 8 марта 2025
-
19:36
-
18:40
-
14:48
-
13:18
-
12:14
-
09:15
-
02:19
-
00:56
- 7 марта 2025
-
17:44
-
17:18
-
14:17
-
13:38
-
13:29
-
13:11
-
12:58
-
12:33
-
11:02
-
09:49
-
02:00
- 6 марта 2025
-
23:56
-
23:14
-
20:37
-
15:00
-
13:51
-
13:25
-
13:15
-
12:59
-
11:50