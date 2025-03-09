Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 9 марта
9 марта в Апелдорне (Нидерланды) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Результаты 9 марта
Мужчины. Прыжки с шестом
- Эммануил Каралис (Греция).
- Менно Влон (Нидерланды).
- Сондре Гуттормсен (Норвегия).
Мужчины. Толкание ядра
- Андрей Рарес Тоадер (Румыния).
- Виктор Петерссон (Швеция).
- Томаш Станек (Чехия).
Женщины. Бег (800м)
- Анна Вельгош (Польша).
- Клара Либерман (Франция).
- Анита Хорват (Словения).
Мужчины. Бег (3000м)
- Якоб Ингебригтсен (Норвегия).
- Джордж Миллс (Великобритания).
- Азеддин Хабз (Франция).
Женщины. Прыжки в высоту
- Ярослава Магучих (Украина).
- Ангелина Топич (Сербия).
- Энгла Нильссон (Швеция).
Женщины. Толкание ядра
- Джессика Шилдер (Нидерланды).
- Йемиси Огунлейе (Германия).
- Орьоль Донгмо (Португалия).
Мужчины. Эстафета 4х4000 м
- Нидерланды.
- Испания.
- Бельгия.
Женщины. 60 м
- Зайнаб Доссо (Италия).
- Дитаджи Камбунджи (Швейцария).
- Патриция ван дер Векен (Нидерланды).
Женщины. Эстафета 4х400 м
- Нидерланды.
- Великобритания.
- Чехия.
Пятиборье. Итоговое положение
- Сага Ваннинен (Финляндия).
- Софи Доктер (Нидерланды).
- Кейт О'Коннор (Ирландия).
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