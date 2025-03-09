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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 9 марта

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: результаты дня 9 марта
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9 марта в Апелдорне (Нидерланды) продолжился чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. ЧЕ-2025 в закрытом помещении. Результаты 9 марта

Мужчины. Прыжки с шестом

  1. Эммануил Каралис (Греция).
  2. Менно Влон (Нидерланды).
  3. Сондре Гуттормсен (Норвегия).

Мужчины. Толкание ядра

  1. Андрей Рарес Тоадер (Румыния).
  2. Виктор Петерссон (Швеция).
  3. Томаш Станек (Чехия).

Женщины. Бег (800м)

  1. Анна Вельгош (Польша).
  2. Клара Либерман (Франция).
  3. Анита Хорват (Словения).

Мужчины. Бег (3000м)

  1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия).
  2. Джордж Миллс (Великобритания).
  3. Азеддин Хабз (Франция).

Женщины. Прыжки в высоту

  1. Ярослава Магучих (Украина).
  2. Ангелина Топич (Сербия).
  3. Энгла Нильссон (Швеция).

Женщины. Толкание ядра

  1. Джессика Шилдер (Нидерланды).
  2. Йемиси Огунлейе (Германия).
  3. Орьоль Донгмо (Португалия).

Мужчины. Эстафета 4х4000 м

  1. Нидерланды.
  2. Испания.
  3. Бельгия.

Женщины. 60 м

  1. Зайнаб Доссо (Италия).
  2. Дитаджи Камбунджи (Швейцария).
  3. Патриция ван дер Векен (Нидерланды).

Женщины. Эстафета 4х400 м

  1. Нидерланды.
  2. Великобритания.
  3. Чехия.

Пятиборье. Итоговое положение

  1. Сага Ваннинен (Финляндия).
  2. Софи Доктер (Нидерланды).
  3. Кейт О'Коннор (Ирландия).
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