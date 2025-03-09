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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: медальный зачёт по итогам соревнований

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025: медальный зачёт по итогам соревнований
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В Апелдорне (Нидерланды) с 6 по 9 марта прошёл чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении.

По итогам турнира в медальном зачёте чемпионата Европы победу одержала сборная Нидерландов, в её активе семь золотых, две серебряные и ни одной бронзовой награды. Вторую строчку заняла команда Италии, которая завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Тройку лидеров замкнула сборная Норвегии, на счету которой три золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая.

Медальный зачёт ЧЕ-2025 по лёгкой атлетике

Медальный зачёт ЧЕ-2025 по лёгкой атлетике

Спортсмены из Российской Федерации не были допущены на ЧЕ по лёгкой атлетике — 2025 в закрытом помещении по политическим мотивам.

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