Нидерландская бегунья потеряла сознание во время забега на ЧЕ-2025 по легкой атлетике

Нидерландская легкоатлетка Маурен Костер после столкновения с соперницей упала и потеряла сознание, затем была унесена с арены на носилках на чемпионате Европы 2025 года по легкой атлетике в помещении, который проходит в Апелдорне (Нидерланды).

Маурен Костер столкнулась с соперницей из Великобритании за девять кругов до конца финального забега на 3000 метров, неудачно упав на дорожку и ударившись головой, она потеряла сознание. После этого прибывшие медики унесли бегунью на носилках. Костер была доставлена на обследование в больницу.

Гонка продолжилась, и ирландская бегунья Сара Хили завоевала золотую медаль, Мелисса Кортни-Брайант из Великобритании взяла серебро.

32-летняя Маурен Костер завоевала бронзовую медаль в беге на 3000 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в 2015 году, которая позже стала серебряной медалью после того, как россиянка Елена Коробкина была дисквалифицирована за допинг.