Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Нидерландская бегунья потеряла сознание во время забега на ЧЕ-2025 по легкой атлетике

Нидерландская бегунья потеряла сознание во время забега на ЧЕ-2025 по легкой атлетике
Аудио-версия:
Комментарии

Нидерландская легкоатлетка Маурен Костер после столкновения с соперницей упала и потеряла сознание, затем была унесена с арены на носилках на чемпионате Европы 2025 года по легкой атлетике в помещении, который проходит в Апелдорне (Нидерланды).

Маурен Костер столкнулась с соперницей из Великобритании за девять кругов до конца финального забега на 3000 метров, неудачно упав на дорожку и ударившись головой, она потеряла сознание. После этого прибывшие медики унесли бегунью на носилках. Костер была доставлена на обследование в больницу.

Гонка продолжилась, и ирландская бегунья Сара Хили завоевала золотую медаль, Мелисса Кортни-Брайант из Великобритании взяла серебро.

32-летняя Маурен Костер завоевала бронзовую медаль в беге на 3000 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в 2015 году, которая позже стала серебряной медалью после того, как россиянка Елена Коробкина была дисквалифицирована за допинг.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android