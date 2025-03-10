Ниманн — о киберспорте в шахматах: технологии сделали невозможным отличить зло от добра
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Американский шахматный гроссмейстер Ханс Ниманн высказался о киберспортивных шахматных турнирах.
«Предполагаемые современные инновации и технологии сделали невозможным отличить зло от добра. Вероятно, победители пишут историю, а «принципиальные» находятся в изгнании. Простое решение — победить, но какой ценой?» — написал Ханс Ниманн на своей странице в Х.
Ранее 21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн предложил чемпиону мира в блице российскому шахматисту Яну Непомнящему провести очный матч в блице из 18 партий. В случае поражения Ниманн вызвался заплатить 34-летнему Непомнящему $ 100 тыс.
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