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Ниманн — о киберспорте в шахматах: технологии сделали невозможным отличить зло от добра

Ниманн — о киберспорте в шахматах: технологии сделали невозможным отличить зло от добра
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Американский шахматный гроссмейстер Ханс Ниманн высказался о киберспортивных шахматных турнирах.

«Предполагаемые современные инновации и технологии сделали невозможным отличить зло от добра. Вероятно, победители пишут историю, а «принципиальные» находятся в изгнании. Простое решение — победить, но какой ценой?» — написал Ханс Ниманн на своей странице в Х.

Ранее 21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниманн предложил чемпиону мира в блице российскому шахматисту Яну Непомнящему провести очный матч в блице из 18 партий. В случае поражения Ниманн вызвался заплатить 34-летнему Непомнящему $ 100 тыс.

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