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Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире SAT Futsal Championship

Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире SAT Futsal Championship
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Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире SAT Futsal Championship. Соперниками станут сборные Таиланда, Кувейта и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на своём сайте.

Расписание матчей сборной России:

  • 9 апреля: Иран — Россия
  • 10 апреля: Россия — Таиланд
  • 12 апреля: Кувейт — Россия

Сборные России и Ирана встречались 29 раз. 12 раз одержала российская сборная, разница мячей — 94:77. Против Таиланда россияне сыграли лишь один раз, в 2016 году. Тогда сборная России под руководством Сергея Скоровича одержала победу 6:4. Встреча со сборной Кувейта станет первой для национальной команды.

Турнир пройдёт в Таиланде с 9 по 12 апреля. Все встречи турнира состоятся на арене Terminal Hall в городе Накхонратчасима.

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