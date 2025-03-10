Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире SAT Futsal Championship. Соперниками станут сборные Таиланда, Кувейта и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на своём сайте.

Расписание матчей сборной России:

9 апреля: Иран — Россия

10 апреля: Россия — Таиланд

12 апреля: Кувейт — Россия

Сборные России и Ирана встречались 29 раз. 12 раз одержала российская сборная, разница мячей — 94:77. Против Таиланда россияне сыграли лишь один раз, в 2016 году. Тогда сборная России под руководством Сергея Скоровича одержала победу 6:4. Встреча со сборной Кувейта станет первой для национальной команды.

Турнир пройдёт в Таиланде с 9 по 12 апреля. Все встречи турнира состоятся на арене Terminal Hall в городе Накхонратчасима.