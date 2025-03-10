Премия СБК раскрыла имена членов жюри

18 апреля в Москве в восьмой раз пройдет церемония вручения Премии СБК. Это профессиональная награда в области спортивного бизнеса и управления.

Спортивный портал «Чемпионат» выступает официальным партнёром Премии СБК. Заявки на участие принимаются до 19 марта. Полный список номинаций и другие подробности доступны на официальном сайте премии.

В этом году авторитетное жюри оценит лучшие проекты, объекты и персоналии в области спортивного бизнеса и управления прошедшего года в 27 номинациях. Представляем имена некоторых членов жюри, которые будут оценивать проекты:

Вячеслав Опахин — главный редактор спортивного портала «Чемпионат»;

Камил Гаджиев — президент лиги AMC Fight Nights;

Татьяна Полухина — президент Федерации фитнес-аэробики России;

Александр Атаманенко — исполнительный директор ФНЛ;

Михаил Мамиашвили — президент Федерации спортивной борьбы России;

Татьяна Чеснокова — министр физической культуры и спорта Пермского края;

Мария Киселёва — трёхкратная олимпийская чемпионка, телеведущая, руководитель Театра на воде и Центра синхронного плавания;

Денис Петровский — министр спорта Красноярского края;

Сергей Белых — первый заместитель генерального директора СКА Арены;

Вячеслав Дамдинцурунов — депутат Государственной Думы РФ;

Кирилл Брейдо — директор по коммуникациям ПФК ЦСКА;

Михаил Арутюнов — заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы;

Сергей Бархударьян — директор по развитию спортивного направления «Яндекс Фантеха»;

Александр Кикнадзе — заместитель генерального директора ФХР, управляющий директор ВХЛ;

Наиль Измайлов — президент ФНЛ;

Елена Вяльбе — президент ФЛГР;

Надежда Ерастова — президент ФТСАРР;

Ксения Баберина — руководитель проектов FIFA;

Алексей Брег-Брегман — директор по развитию ПБК «Уралмаш»;

Сергей Якушевский — заместитель генерального директора по развитию ХК «Трактор»;

Александр Галустьян — исполнительный директор ESforce Holding;

Игорь Столяров — руководитель Игр Будущего;

Василий Курсин — вице-президент КХЛ;

Кирилл Лата — советник председателя правления по международным вопросам ФК «Зенит».

Участие в Премии СБК — это великолепная возможность рассказать о своих достижениях, презентовать проект, найти новых партнёров и заслужить признание спортивного бизнес-сообщества. Церемония вручения премии, как всегда, станет местом полезных деловых встреч и приятного общения.