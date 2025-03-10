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«Россия сможет победить Корею». Лучница Махмудова дала прогноз на Олимпиаду-2028

«Россия сможет победить Корею». Лучница Махмудова дала прогноз на Олимпиаду-2028
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Российская лучница Нуриниссо Махмудова дала прогноз на летние Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США) с 14 по 30 июля.

– Сильнейшими лучниками сейчас являются корейцы. Когда-нибудь мы сможем их обыграть? Как думаете, чего россиянам не хватает для такого же превосходства?

– Ещё чуть-чуть времени и мы их подвинем с пьедестала.

– За счёт чего?

– Потому, что мы – Россия и мы своих целей добиваемся. Нас очень долго злили (смеётся), и мы долго готовились. Россия сможет победить Корею!

– В случае допуска на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе сколько медалей сборная России в полном составе сможет там завоевать?

– Пять медалей точно можно собрать.

– И даже золото?

– Как бы громко эти слова не звучали, это моё искреннее желание, чтобы Россия сломала эту корейскую систему, отодвинула их. Очень верю в российскую стрельбу из лука, – сказала Махмудова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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