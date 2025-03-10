«Была уверена, что золото — моё». Лучница Нуриниссо Махмудова — о финале ЧЕ-2025

Российская лучница Нуриниссо Махмудова поделилась мнением о своём выступлении в финале на чемпионате Европы по стрельбе из лука 2025 года.

«Чувствуется уровень! Три года мы были в изоляции, без международных соревнований. Но всё равно проводили свои старты, матчи между Россией и Беларусью. Безумно рада, что нас допустили и мы смогли выступить. Я рада, что смогла показать такой результат, который все от меня и ожидали.

В финале, честно говоря, было немножко трудно. Это, видимо, из-за того, что я переволновалась из-за большого количества ошибок в своей стрельбе. Но благодаря поддержке моего тренера, всего тренерского состава сборной, а также команды всё получилось. Слышала поддержку ребят, и она придала мне уверенности. Была уверена, что это моё, оно мне надо, и я золото не отдам никому другому», — сказала Махмудова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

24 февраля 2025 года Махмудова выиграла золото чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходил в Самсуне (Турция).