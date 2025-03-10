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Россиянка, ставшая чемпионкой Европы по стрельбе из лука, рассказала, как отметила победу

Россиянка, ставшая чемпионкой Европы по стрельбе из лука, рассказала, как отметила победу
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Российская лучница Нуриниссо Махмудова рассказала, как отметила победу на чемпионате Европы по стрельбе из лука 2025 года.

«Дома отметила. Тут меня встретили близкие. Сели за стол, отметили и легли спать (смеётся). Никто фейерверков не пускал, у нас так не принято. Я чувствовала поддержку каждого из тех, кто мне писал, звонил и желал удачи. Было очень приятно. Все, кто за меня болел, тоже прикладывали усилия», — сказала Махмудова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

24 февраля 2025 года Махмудова выиграла золото чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходил в Самсуне (Турция).

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