Россиянка, ставшая чемпионкой Европы по стрельбе из лука, рассказала, как отметила победу

Российская лучница Нуриниссо Махмудова рассказала, как отметила победу на чемпионате Европы по стрельбе из лука 2025 года.

«Дома отметила. Тут меня встретили близкие. Сели за стол, отметили и легли спать (смеётся). Никто фейерверков не пускал, у нас так не принято. Я чувствовала поддержку каждого из тех, кто мне писал, звонил и желал удачи. Было очень приятно. Все, кто за меня болел, тоже прикладывали усилия», — сказала Махмудова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

24 февраля 2025 года Махмудова выиграла золото чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходил в Самсуне (Турция).