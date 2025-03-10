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Чемпионка «Тур де Франс» показала шокирующие последствия падения в гонке

Чемпионка «Тур де Франс» показала шокирующие последствия падения в гонке
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Победительница женского «Тур де Франс» 2024 года, польская велогонщица Катаржина Невядома на своей странице в социальной сети поделилась шокирующими последствиями аварии на Страде Бьянке.

Невядома опубликовала фотографию, продемонстрировав на теле следы ран после аварии, произошедшей на ежегодной шоссейной однодневной велогонке Страде Бьянке, в которой пострадали сразу несколько спортсменок, включая её коллегу по команде Canyon Sram Racing Агнешку Скальняк-Суйку. Авария произошла на крутом спуске, когда Невядома проехала мимо поворота и врезалась в ограждение, временно затруднив при этом путь пяти другим гонщицам.

Катаржина Невядома после аварии на Страде Бьянке

Катаржина Невядома после аварии на Страде Бьянке

Фото: из личного архива велогонщицы

Напомним, польская спортсменка в прошлом году расплакалась, не попав на пьедестал Страде Бьянке, а в 2023 году заняла четвёртое место.

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