Международная федерация фехтования объявила о допуске российских юниоров к стартам

Международная федерация фехтования (FIE) допустила юниорские сборные России до участия в соревнованиях под своей эгидой, сообщается на официальном сайте организации.

«Нейтральные команды, состоящие из спортсменов, получивших соответствующий статус от исполнительного комитета FIE, будут допущены к участию в командных соревнованиях FIE среди юниоров, начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов в Уси (Китай). Нейтральные команды будут выступать под флагом FIE», — говорится в пресс-релизе FIE.

Чемпионат мира в китайском Уси пройдёт с 7 по 15 апреля. На данный момент неизвестно, отправит ли российская федерация на данный старт своих представителей.