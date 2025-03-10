Президент Международной федерации гимнастики Ватанабэ посетил Москву

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Президент Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ 10 марта прибыл в Москву, чтобы побеседовать со спортсменами и тренерами сборных России по спортивной и художественной гимнастике.

Моринари Ватанабэ посетил спортивную базу «Озеро Круглое» и в ходе встречи тепло поприветствовал заслуженного тренера СССР и РФ, главного тренера сборных команд России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко.

Стоит отметить, что это первый визит в Россию представителя Международной федерации по олимпийскому виду спорта с февраля 2022 года.

Напомним, Ватанабэ является одним из семи кандидатов на пост президента МОК. Выборы преемника Томаса Баха пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года в Афинах (Греция).