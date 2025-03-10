Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России по пляжному футболу уверенно обыграла Иран в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу уверенно обыграла Иран в товарищеском матче
Комментарии

Сборная России по пляжному футболу победила в товарищеском матче команду Ирана. Встреча прошла в Бушире (Иран) в воскресенье, 9 марта, и завершилась со счётом 5:1 в пользу российских спортсменов. Забитыми голами в составе сборной России отметились Амадиус Виноградов (дубль), Егор Ремизов, Максим Аркан и Владимир Раскин. У сборной Ирана единственным мячом отметился Сейдали Назем.

Вторая встреча российской сборной с Ираном запланирована на 11 марта.

Сборная России по пляжному футболу с февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях. Российская команда является трёхкратным чемпионом мира, четырёхкратным обладателем Межконтинентального кубка, пять раз выигрывала Евролигу и дважды — Кубок Европы.

Материалы по теме
Сборная России по пляжному футболу выиграла второй товарищеский матч с Оманом
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android