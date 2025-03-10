Сборная России по пляжному футболу уверенно обыграла Иран в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу победила в товарищеском матче команду Ирана. Встреча прошла в Бушире (Иран) в воскресенье, 9 марта, и завершилась со счётом 5:1 в пользу российских спортсменов. Забитыми голами в составе сборной России отметились Амадиус Виноградов (дубль), Егор Ремизов, Максим Аркан и Владимир Раскин. У сборной Ирана единственным мячом отметился Сейдали Назем.

Вторая встреча российской сборной с Ираном запланирована на 11 марта.

Сборная России по пляжному футболу с февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях. Российская команда является трёхкратным чемпионом мира, четырёхкратным обладателем Межконтинентального кубка, пять раз выигрывала Евролигу и дважды — Кубок Европы.