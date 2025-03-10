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Владимир Путин поручил создать новые форматы соревнований в паралимпийском спорте

Владимир Путин поручил создать новые форматы соревнований в паралимпийском спорте
Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации, Паралимпийскому комитету России и фонду «Защитники Отечества» рассмотреть возможность организации новых форматов соревнований в паралимпийских видах спорта.

Перечень поручений по итогам встречи президента с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» был опубликован на официальном сайте Кремля

«Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией «Паралимпийский комитет России» и государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» рассмотреть вопрос об организации новых форматов соревнований по следж-хоккею, боксу на колясках и другим видам спорта, включённым в программы Паралимпийских игр», — говорится в тексте поручения.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер‑министр РФ Михаил Мишустин, президент ПКР Павел Рожков и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Доклад должен быть представлен до 7 апреля.

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