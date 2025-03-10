Маринов: Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за фото с парада на 9 мая

Российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что олимпийской чемпионке Токио-2020 в командных соревнованиях Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за фото с парада на 9 Мая.

Сегодня, 10 марта, в Новогорске российские гимнасты встретились с главой Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, который также является кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Маринов отметил, что в ходе встречи с Ватанабэ обсуждалась тема отказа в нейтральном статусе российским спортсменам.

«На встрече с Ватанабэ речь была про нейтральные статусы, про их получение, про отказы. Почему, например, отказано нашей звёздочке Вике Листуновой. Ей отказали из‑за фотографии с парада на 9 Мая. Когда приходит отказ, с ним приходят и соответствующие документы, в которых говорится, почему именно тебе отказано. И у неё было вот такое», — приводит слова Маринова «Матч ТВ».

Напомним, Маринов оказался в числе первых 12 членов сборной России по спортивной гимнастике, которым FIG одобрила нейтральный статус. Виктория Листунова в списке отсутствует.