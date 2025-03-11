Президент ФШР Андрей Филатов подвёл итоги шахматного фестиваля «Аэрофлот Опен 2025»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов подвел итоги шахматного турнира «Аэрофлот Опен 2025», который проходил в Москве с 1 по 6 марта. Победителем фестиваля стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

«В основной сетке «Аэрофлот Опен 2025» играли сильнейшие российские и зарубежные шахматисты — Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Ханс Ниманн (США), Рихард Раппорт (Венгрия), победитель аналогичного прошлогоднего турнира Мохаммад Амин Табатабаи (Иран) и многие другие известные спортсмены. Впервые с 2018 года в «Аэрофлот Опен» принял участие американский гроссмейстер, что свидетельствует о прорыве спортивной блокады.

Также отмечу, что наш турнир стал частью серии FIDE Circuit 2025 — цикла отборочных стартов к чемпионату мира. Победитель серии получает место в турнире претендентов ФИДЕ. Впервые жеребьёвка была проведена в формате партии «Армагеддон». Сами партии комментировались на трёх языках: русском, английском и испанском. У турнира был беспрецедентный общий призовой фонд — 20 миллионов рублей», — приводит слова президента ФШР ОКР.