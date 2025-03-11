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Филатов — о полноценном возвращении российских шахматистов: основания для оптимизма есть

Филатов — о полноценном возвращении российских шахматистов: основания для оптимизма есть
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал, что ФШР рассчитывает в ближайшее время получить полноценное право выступать на международных соревнованиях.

— Когда ждать полноценного возвращения российских шахматистов на международную арену?

— В январе Международная шахматная федерация (ФИДЕ) первой среди крупных спортивных организаций допустила наших детей и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья к участию в командных соревнованиях, сославшись на рекомендацию МОК. Считаю это большим достижением ФШР.

Что касается вашего вопроса, основания для оптимизма есть. Рассчитываем в ближайшее время получить полноценное право выступать на международных соревнованиях уже в ближайшее время, — приводит слова президента ФШР ОКР.

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