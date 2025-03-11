Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент ФШР Андрей Филатов рассказал о том, как развиваются шахматы в стране

Президент ФШР Андрей Филатов рассказал о том, как развиваются шахматы в стране
Комментарии

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал о том, как развиваются шахматы в стране.

— А как в целом развиваются шахматы в стране?

— На 7 марта в национальном рейтинг-листе 520 925 человек. Молодое поколение (14-20 лет) проводит за шахматной доской больше всего времени, следом идут любители шахмат старше 56 лет и люди в возрасте 36-45 лет.

В настоящий момент членами ФШР являются 89 региональных федераций шахмат. Таким образом, все субъекты РФ вовлечены в планомерную работу по развитию шахмат, проводятся соревнования для всех категорий граждан, — приводит слова президента ФШР олимпийски комитет России.

Материалы по теме
Филатов — о полноценном возвращении российских шахматистов: основания для оптимизма есть
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android