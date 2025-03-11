«Байкал-Энергия» и компания Эн+ приняли совместное решение о развитии молодёжной команды

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» и компания Эн+ приняли совместное решение о том, что в следующем сезоне уделят особое внимание развитию молодёжной команды, представляющей Иркутск во Всероссийских соревнованиях среди команд Высшей лиги по хоккею с мячом. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Байкал-Энергия».

«Мы считаем важным давать путёвку в жизнь молодёжи, поэтому участие клуба в Суперлиге будет приостановлено. Не исключаем, что возобновим его вновь», — говорится в сообщении пресс-службы «Байкал-Энергия».

В компании Эн+ рассказали о том, что с инициативой о развитии детского и юношеского спорта, в том числе и хоккея с мячом, к руководству обратилась группа молодёжных советов работников холдинга.

«Молодёжь попросила больше внимания уделять поддержке детского и юношеского спорта, в том числе в контексте хоккея с мячом. При этом на протяжении уже довольно долгого времени мы обсуждаем с нашими партнёрами в хоккейном клубе «Байкал-Энергия», что развитие молодёжного спорта должно стать нашим общим приоритетом.

Сегодня мы продолжим развивать хоккей в Иркутске, уделяя ещё больше внимания воспитанию будущих чемпионов», — сообщили в пресс-службе Эн+.

С 2020 года в ХК «Байкал-Энергия» развивается собственная детская школа хоккея с мячом.